YouTube, Zlatan Ibrahimovic: ginocchio ko, infortunio grave

MANCHESTER (INGHILTERRA) Il Manchester United è preoccupato per Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese si è infortunato in modo grave nel corso della partita di Europa League contro l’Anderlecht vinta al termine dei tempi supplementari per 2-1 (qualificazione in semifinale per il Manchester United), facendo calare il silenzio su Old Trafford.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il ginocchio destro è rimasto piantato nel terreno, con una torsione innaturale: bisognerà valutare l’entità del problema, ma c’è preoccupazione, anche per la carriera di un giocatore ormai 35enne. Video da YouTube. Manchester United-Anderlecht 2-1 highlights.