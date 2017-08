LA SPEZIA – Zlatan Ibrahimovic si vuole regalare il Corsaro 100? Il giocatore del Manchester United è stato fotografato ai cantieri Riva di Ruffino, La Spezia, insieme alla moglie, Helena Seger, e ai due figli.

Ibra è appassionato di barche: possiede già un Domino 88, sempre Riva del gruppo Ferretti. Ma secondo il Secolo XIX potrebbe essere interessato a bissare con un Corsaro 100, sempre Riva. Il prezzo – 7 milioni di euro il modello base, a cui va poi aggiunto l’allestimento personalizzato – non dovrebbe essere un problema per Ibrahimovic, visto il contratto con il club di Mourinho.

Il calciatore è rimasto per tre ore a visionare diverse barche. Ad accompagnarlo c’era l’amministratore delegato, Alberto Galassi, che è anche consigliere di amministrazione del Manchester City, nonché genero di Piero Ferrari.

Racconta il Secolo XIX che Ibra

si è prestato amabilmente a firmare autografi. E molti selfie con gli operai del cantiere, che è stato costretto a chiudere i cancelli, dopo che s’è sparsa la voce dell’arrivo del campione. E dopo che oltre una cinquantina di persone, s’era accalcata per vederlo. All’uscita, Ibrahimovic non ha fatto per nulla il divo: sorrisi e saluti per tutti, in modo amabile. Naturalmente, prima, il calciatore si è lasciato fotografare a bordo del Corsaro 100. Il prossimo acquisto? La barca è piaciuta molto anche alla deliziosa moglie e ai due figli. Tutti d’accordo, insomma, sulla bellezza del Corsaro 100: flybridge da cinque cabine, 30 metri, 26 nodi di velocità massima. Si vedrà…