Zlatan Ibrahimovic, si teme rottura del crociato: oggi la risonanza

ROMA – Per Zlatan Ibrahimovic, l’ipotesi di rottura del legamento crociato è sempre più probabile. La brutta caduta di ieri, durante la partita di Europa League Manchester United-Anderlecht aveva subito fatto pensare a qualcosa di grave.

Ibra si sottoporrà nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 21 aprile, alla risonanza magnetica, ma al momento non ci sono stati miglioramenti che facciano pensare in positivo. Le sensazioni sono le stesse del post partita, rottura del legamento crociato, per la disperazione di Mourinho e di tutti i tifosi dei Red Devil’s.