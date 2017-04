Andrea Chénier fa il pieno di applausi al Teatro dell’Opera di Roma

ROMA- Il calore di un lungo e incessante applauso finale ha fatto sentire in maniera inequivocabile la soddisfazione del pubblico che gremiva il Teatro dell’Opera per assistere al debutto, il 21 aprile, dell’Andrea Chénier.

Andrea Chénier, dramma storico di Umberto Giordano rappresentato per la prima volta il 28 marzo 1896 al Teatro alla Scala di Milano, è basato su una figura realmente esistita. Nel libretto di Luigi Illica sono presenti diversi personaggi tratti, tra le altre fonti, dalla “Histoire de la sociéte francaise pendant la Revolution” di Edmond e Jules Goncourt. Andrè Chénier, nato a Costantinopoli nel 1762, fu membro del “club dei Feuillants” dopo la Rivoluzione in Francia durante il periodo del terrore, e venne ghigliottinato a Parigi il 25 luglio 1794, tre giorni prima di Robespierre.

L’opera di Umberto Giordano su libretto di Luigi Illica debuttata al Teatro dell’Opera di Roma ha goduto del nuovo allestimento firmato dal regista cinematografico Marco Bellocchio, della direzione dì Orchestra del maestro Roberto Abbado e di un cast internazionale.

Un registra cinematografico per un’opera che aveva già in nuce delle caratteristiche cinematografiche:

“Una cosa che mi ha sempre colpito dell’Andrea Chénier – spiega il maestro Roberto Abbado – è il suo taglio cinematografico: non è un caso che, solo nove mesi dopo la prima esecuzione del 1896, sia stato proiettato per la prima volta un film in pubblico. La costruzione drammaturgica di Illica e di Giordano ha molto di quella che sarebbe stata di lì a poco la tecnica cinematografica, così come il compositore ha molto influenzato la musica da film degli anni Quaranta e Cinquanta. Quella scritta da Giordano è un’opera molto varia, in cui è presente il lirismo ma anche una passione che definirei spudorata o addirittura viscerale. Questo perché l’autore non ha ritegno a manifestare i propri sentimenti in maniera immediata, che a tratti può anche avere un effetto molto forte perché è come tagliare in un punto sensibile, molto vicino ai nervi.”