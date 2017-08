MADRID – Game of Thrones non conosce pace: dopo l’attacco hacker degli scorsi giorni alla HBO, l’emittente televisiva statunitense che trasmette il serial, la Spagna ha inavvertitamente mandato in onda l’episodio 6 della settima stagione.

Per la HBO si tratta davvero di un periodo nero. La diffusione a livello mondiale del prossimo episodio della saga è prevista per domenica 20 agosto, ma la Spagna si è, involontariamente, portata avanti. Qui, infatti, l’episodio è stato già trasmesso, seppure per errore.

Gli hacker che nelle scorse settimane avevano rubato alcune puntate del Trono di spade avevano chiesto un riscatto e minacciato di diffondere in anticipo quattro episodi se questo non fosse stato pagato, ma per l’episodio numero 6 evidentemente l’operazione è saltata.

La messa in onda in Spagna è avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 agosto, quando le immagini hanno iniziato a circolare in rete.

Immagini postate su Reddit e rilanciate su YouTube e Instagram, così come un video lungo ben due minuti, ovviamente sconsigliato a chi non ama gli spoiler. L’episodio incriminato è rimasto visibile su HBO Spagna per un’ora prima di essere cancellato.

Un analogo errore era avvenuto l’anno scorso, quando la HBO Nordic aveva mandato in onda in anticipo l’episodio 5 della sesta stagione.