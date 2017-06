Adriana Volpe: “Magalli? Non mi mancherà. Chissà se lui…”

Mentana smentisce (2 volte) Maggioni. Chi era (se c’era) la tv che rapiva Fazio alla Rai?

Mentana smentisce Maggioni. Due volte e non una in solo Tg. Enrico Mentana, che del Tg de La7 è direttore, a nome di tutta l’emittente in apertura e chiusura del notiziario del 27 giugno ci ha tenuto con un sorriso soddisfatto e birichino a non confermare per nulla quanto poche ore prima aveva lasciato intendere Monica Maggioni presidente della Rai.