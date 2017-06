ROMA – Alberto Angela, il divulgatore e figlio di Piero Angela, è amatissimo sui social network tanto da essere descritto come un vero e proprio sex symbol. Tanti sono i fan che ha guadagnato con Facebook proprio per la sua abilità e per gli ascolti top dei suoi programmi culturali, ma guai a chiedergli di un suo futuro fuori dalla Rai: “Preferisco non parlarne”.

In occasione della consegna del Premiolino, il più antico premio giornalistico italiano, Alberto Angela ha parlato del suo passato lavorativo e del suo futuro, oltre che del suo grandissimo successo anche sui social network. Scrive Repubblica:

“Intervenuto a Milano in occasione della consegna del “Premiolino”, il più antico premio giornalistico italiano, Alberto Angela ha raccontato il suo anno straordinario con ascolti top in Rai per i suoi programmi culturali. Un successo che è esploso anche sui social network, con migliaia di fedelissimi che lo celebrano non solo come divulgatore ma anche come sex symbol e icona g*y: “E’ una cosa che mi fa sorridere, ma resto con i piedi per terra nel tentativo di fare tv di qualità”. E non si sbilancia sul suo possibile futuro fuori dalla Rai: “E’ un momento complicato, per adesso preferisco non parlarne”