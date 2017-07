MILANO – Il trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo rischia di sciogliersi definitivamente. Pare infatti che tra i “focosi” Aldo Baglio e Giovanni Storti le liti siano all’ordine del giorno e il più calmo Giacomo Poretti non riesce a sedare gli animi.

Questo il gossip lanciato da Carlo Mondonico per Novella 2000, che parla di una probabile separazione per i 3 attori che appena 2 anni fa hanno festeggiato 30 anni di carriera insieme:

“Secondo il gossip i tre attori che lavorano insieme dal 1985, stanno pensando di dividersi e la colpa, se così si può dire, sembra legata al difficile rapporto che hanno Aldo Baglio e Giovanni Storti. Pare che il secondo voglia sempre imporre le sue scelte a discapito di quelle degli altri e se Giacomo Poretti, il più tranquillo e tollerante del trio sopporta, Aldo non è certo uno disposto a rinunciare a esprime il suo estro.

Proprio per questi motivi i due si ritrovano spesso in disaccordo, con Giacomo che deve fare da paciere cercando di farlo andare d’accordo, scongiurando la divisione del trio. Anche perché la loro unione professionale rende milioni di euro. AI cinema, a teatro, nelle apparizioni tv e soprattutto negli spot pubblicitari dove vengono strapagati per un breve scambio di battute. Una supplica: non dividetevi!”.