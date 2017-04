ROMA – Morgan cacciato da Amici e Maria De Filippi richiama tra i coach del suo talent show la fedelissima ex allieva Emma Marrone. La cantante salentina è pronta a sostituire il controverso Morgan e la replica non si è fatta attendere. Deluso dal trattamento a lui riservato, il cantante ha accusato Maria De Filippi di essere la “strega di Biancaneve” e le polemiche, con gli accessi botta e risposta, non sembrano pronte a fermarsi qui.

Intanto però “the show must go on”, come dicono nell’ambiente, e così per la registrazione della puntata di domenica di Amici ecco che arriva in soccorso a Maria la sua già tre volte direttrice artistica Emma Marrone, come scrive il sito TvBlog di Blogo:

“Quest’anno la cantante salentina aveva deciso di prendersi una pausa per dedicarsi alla sua musica ma già durante la registrazione di domenica scorsa (la puntata andrà in onda questa sera su Canale 5) era stata richiamata e aveva ricevuto una proposta in diretta per affiancare Morgan. “Ci penserò”, aveva glissato lei a fine puntata. Poi è successo quel che è successo, Emma ci ha pensato, ha accettato e ha già cominciato a lavorare fianco a fianco ai ragazzi della squadra Bianca. Il tutto verrà ufficializzato domani, quando gli studi Elios ospiteranno la registrazione della quinta puntata (in onda sabato 22 aprile). Sarà la scelta definitiva o solo provvisoria?”.

Le polemiche non sembrano però destinate a calmarsi, anzi Morgan continua ad agitare le acque e il messaggio per la conduttrice, amatissima dal pubblico dei suoi show, non è affatto dolce. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera il cantante paragona Maria De Filippi alla strega di Biancaneve: