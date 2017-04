ROMA – “Non ha rispettato le nostre identità di allievi”. A scagliarsi contro Morgan, ex coach di Amici di Maria De Filippi, stavolta è Nicolas Burioni, in arte Lo Strego. Il cantante della squadra Bianca si inserisce nella discussione che ha portato Morgan ad abbandonare il programma e che, dopo le sue dichiarazioni su Facebook, ora è stato querelato da parte di Mediaset.

Il sito TvZap scrive che a parlare è proprio Lo Strego, secondo eliminato dal talent, e ne riporta la dichiarazione rilasciata a radio Free Station, in cui il quadro dipinto della situazione è ben diverso da quello proposto da Morgan:

“Non sono stupito di quello che è accaduto con Morgan e del suo abbandono. Le rimostranze che hanno avuto Shady, Mike e Sebastian le ho avute anche io, soprattutto durante la seconda settimana. Non c’era confronto. Lui ribaltava sempre la situazione puntualizzando le sue competenze artistiche. Non ha rispettato le nostre caratteristiche, le nostre identità. Noi eravamo degli involucri che lui voleva riempire a modo suo. In passato è stato uno dei miei riferimenti musicali ma a livello umano non ci siamo trovati”.