ROMA – Andrea Pace aveva la leucemia: è questo il motivo per cui il 17enne, che a 13 anni aveva partecipato a Masterchef Junior. Lo ha detto la mamma del ragazzo, in una intervista a Repubblica Roma:

A 14 mesi Andrea ha cominciato una lunga battaglia contro la leucemia. Prima a Roma, poi a Pavia, poi nuovamente a Roma. Finalmente nel 2006 torna a scuola, comincia a giocare a tennis, a sciare, coltiva la passione per la cucina: come se dovesse recuperare gli anni persi. Passano 10 anni pieni di vita: Andy, che aveva lottato contro la morte, ora stava vivendo appieno ogni singolo momento.

Ci siamo ritrovati di nuovo in un film dell’orrore. Si chiedeva sempre “Perché proprio a me?” Gli dicevamo di essere forte, che ce l’avrebbe fatta, anche quando i medici ci hanno detto che non sarebbe sopravvissuto. Non gliel’abbiamo mai detto. Ci ha radunato il 7 agosto per i suoi 17 anni, una serata allegra prima di addormentarsi per sempre pochi giorni dopo.