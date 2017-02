Anna Falchi: “Campo di ospitate in tv ma non mi invita nessuno”

ROMA – “Se non ci sei tu che mi inviti, non mi invita nessuno” ma “campo di questo”. E’ quanto ammette con sincerità Anna Falchi, ospite di Pippo Baudo a Domenica In (QUI LA PUNTATA), che accogliendola in trasmissione le ha detto: “Ti abbiamo visto poco, recentemente, in televisione. E’ una tua decisione?”.

“No, assolutamente, campo di questo” ha risposto l’attrice che ha rivissuto con Baudo i passaggi più significativi della sua carriera. “In questi giorni sto parlando molto di te – ha detto l’attrice – per via di Sanremo, ovviamente”.

Anna Falchi è stata infatti assieme a Claudia Koll sul palco dell’Ariston nel Festival del 1995 condotto da Pippo Baudo, “il più grande ascolto della storia”, hanno ricordato ieri, domenica 5 febbraio, il presentatore e l’attrice.