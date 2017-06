Antonella Fiordelisi, chi è la tentatrice di Temptation Island 2017

ROMA – Antonella Fiordelisi è una delle tentatrici di Temptation Island 2017. Classe 1998, Antonella Fiordelisi, originaria di Salerno, nella vita fa la schermitrice. Inoltre, studia scienze politiche.

Ma Antonella Fiordelisi è diventata famosa quando pubblicò una chat con il calciatore Gonzalo Higuain. L’argentino, secondo la Fiordelisi, le chiese una foto del suo lato B.

La giovane pubblicò uno screen, accompagnato dalla frase: “Higuain che su Instagram mi chiede la foto del c***…che malato”.

La Fiordelisi finì al centro di una polemica, attirandosi numerose critiche. Così, poco dopo si scusò pubblicamente:

“Giusto per fare chiarezza, con Higuain ci siamo sentiti un paio di volte sulla chat di Instagram e la nostra è stata una conversazione scherzosa e goliardica. Non volevo sicuramente offenderlo, anche perché i malati sono altri e non sicuramente Higuain che con me si è comportato in modo educato e mai inopportuno. Mi scuso con lui, non era sicuramente mia intenzione offenderlo né creare inesistenti gossip: la mia è stata una semplice battuta. Da sportiva volevo aggiungere che ho imparato una lezione da questa esperienza: bisogna stare molto attenti alle parole che si usano sui social, spesso buttate lì in modo scherzoso e bonario”.