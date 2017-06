Antonio Razzi: “Fabio Fazio col suo stipendio deve comprare arrosticini per tutti”

ROMA – “Fabio Fazio? Deve devolvere parte del suo stipendio per l’acquisto degli arrosticini. Così fa felici un sacco di abruzzesi”. Antonio Razzi, senatore di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni di ECG, su Radio Cusano Campus. Sul caso Fazio Razzi ha detto: “La gente ce l’hanno con i parlamentari, senatori, onorevoli, che prende molti soldi pubblici. E quelli che sono, non sono soldi pubblici? Quelli so nu sacc di milioni! Li fa rientrare con la pubblicità? E anche io lo farei, che ci vuole? E’ normale che uno che una trasmissione cerca di portarsi dieci imprese che lo sostengono e fanno anche pubblicità. Devono tutti ringraziare Silvio Berlusconi, sennò questi non magnavano nessuno. La pubblicità in Italia l’ha portata avanti Berlusconi”.

Antonio Razzi, poi, dà il suo consiglio a Fabio Fazio: “Io sono sicuro che a Fazio piacciono gli arrosticini. E’ uno serio, è uno che non chiacchiera a vento, è una persona, giornalista, serio. Personalmente gli faccio i complimenti perché è una persona seria, non di quei chiacchieroni che ne dice di tutti i colori. Però non sorride quasi mai. La sua professione la fa bene. Poi viene ultra pagato dai soldi pubblici, e allora visto che prende tanti soldi magari potrebbe acquistare tanti arrosticini per far vivere meglio l’Abruzzo. Così lo facciamo degustare a tutti. Potremmo destinare parte del suo stipendio per acquistare gli arrosticini, e far star meglio i produttori di arrosticini abruzzesi. Una qualità buonissima, una specialità dell’Abruzzo, e offre Fazio. Guadagnerebbe punti. Gli abruzzesi lo avranno in simpatia perché compra gli arrosticini e l’altra gente gli vuole bene perchè offre una cosa buonissima”.