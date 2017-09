ROMA – Il mediatore culturale Rom Antun Blazevic chiede la chiusura della trasmissione “Dalla vostra parte” condotta da Maurizio Belpietro e in onda su Rete 4. Blazevic accusa il programma di alimentare l’odio razziale verso i Rom: “E’ una trasmissione che non sta né in cielo, né in terra”, dice indignato ai microfoni di Radio Cusano Campus durante il programma Ecg condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Antun Blazevic sta diffondendo una petizione in cui chiede la chiusura del programma “Dalla vostra Parte”:

“E’ una trasmissione che non sta nè in cielo nè in terra. Sono andato in studio tre volte, quando ti mettono sulla sedia sembrano che sei come un imputato per qualcosa che non hai fatto. Cercano sempre di dare le colpe a quelli che non si possono difendere. In quella trasmissione è sempre colpa degli zingari o degli immigrati. E i politici di sinistra, quando ci stanno, non cercano mai di sputtanarsi per difendere i più deboli. ‘Dalla Vostra Parte’ si deve fermare, è proprio un proclama nazifascista, alimenta la guerra tra i poveri. E’ la cosa più pericolosa che possa esistere nella società italiana”.

Sul clima nei confronti dei rom, il mediatore culturale e artista dice: