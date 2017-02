Ballando con le Stelle, inizio rinviato al 25 febbraio. Milly Carlucci teme...

ROMA – Ballando con le Stelle inizierà con una settimana di ritardo rispetto al previsto. Il motivo sarebbe, secondo i siti di gossip esperti in chiacchiericcio televisivo, la troppa vicinanza col Festival di Sanremo di Maria De Filippi, storica “nemica” di audience di Milly Carlucci. Per questo il talent show coi vip di Rai uno dovrebbe cominciare il 25 febbraio, anziché il 18.

A dir la verità, l’ultima serata del Festival targato Carlo Conti – De Filippi si terrà l’11 febbraio. Ma l’immediato ritorno di Maria a Mediaset potrebbe creare un effetto onda lunga, per cui la puntata di C’è posta per te potrebbe risentire (in positivo) del traino del carrozzone Ariston. E sarebbe, dicono, proprio questo il maggior timore della Carlucci.

C’è ancora grande incertezza sul cast dell’edizione di quest’anno: al momento, gli unici sicuri sono Martina Stella, Giuliana De Sio, Simone Montedoro (attore di fiction), Fabio Basile (medaglia d’oro di judo).

Scrive il Blog di Davide Maggio, solitamente molto ben informato sulle questioni della tv e dintorni: