Barbara Boncompagni: “Papà ci ha cresciute da solo. Non è la Rai lo fece per non invecchiare”

ROMA – Oggi 18 aprile è stata aperta la camera ardente di Gianni Boncompagni. L’autore televisivo è morto a 84 anni ed ora la figlia Barbara racconta che il padre le ha tirate su da solo.

Gianni Boncompagni era giovanissimo quando agli inizi della carriera la moglie svedese lo mollò. Era il 1962 e Gianni si fece affidare le tre figlie Barbara, Paola e Claudia. Barbara racconta al Corriere della Sera che

“Quando i miei si separarono avevo un anno. Le mie sorelle, 3 e 6 anni. Papà avrebbe potuto metterci in collegio o affidarci ai nonni paterni. Invece ha voluto occuparsi lui della nostra crescita, giorno per giorno”.

Come padre Boncompagni ha sempre cercato di sdrammatizzare:

“Quando avevo circa 12 anni, mi accorsi che la nostra governante rubava. Orgogliosa della scoperta, lo riferii a papà. E lui, che alla governante non poteva rinunciare data la situazione, mi rispose ridendo: ‘Bè è divertente, no? Una ladra in casa, un diversivo!’. E “se gli confidavo che il mio ragazzo mi aveva mollato, lui replicava ne trovi un altro più carino'”.

Boncompagni era ironico:

“Non ci rimproverava mai, preferiva essere un esempio di comportamento. Non gli ho mai sentito dire cattiverie sui colleghi”.

La giovane, a 17 anni si era appena diplomata:

“Mi iscrissi all’università a Parigi. Lui mi disse lascia perdere, torna a Roma e lavora con me in tv. Mi ritrovai scaraventata su Rai2 in Drim, con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia”.

Per lei, Raffaella Carrà è stata come una mamma:

“Per noi è stata un po’ una mamma, quella che ci era mancata. Un forte legame con lei, che dura tuttora. Io le stavo sempre alle costole. Seguivo le prove dei suoi spettacoli. Assistevo ammirata al suo trucco e parrucco, la tallonavo quando andava in tournée…”.

Capitolo Non è la Rai. Per suo padre, quella trasmissione