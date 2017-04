Barbara Carfagna contro Gianni Boncompagni: "Ha piazzato la Ferrari in Rai a 16 anni..."

ROMA – Polemiche dopo la morte di Gianni Boncompagni, scomparso il giorno di Pasqua a 84 anni. La giornalista del Tg1, Barbara Carfagna, su Facebook ha infatti scritto: “Quanto cambia chi è la persona che lo compie nel racconto di un comportamento?”. L’argomento spinoso riguarda le relazioni avute da Boncompagni con ragazze molto più giovani di lui, una su tutte l’attrice Isabella Ferrari, appena 17enne quando Boncompagni aveva 50 anni: “Io me lo ricordo a qualche festa da D’Agostino in cui si parlava di Berlusconi – ha proseguito la Carfagna – Anche lui aveva avuto amanti minorenni e le aveva piazzate con successo, anche nella Tv di Stato”.

L’accusa della giornalista Rai è diretta proprio all’attrice, della quale pubblica uno scatto in compagnia di Marco Travaglio:

“Una di queste amate e piazzate in Rai a 16 anni, era lei. Isabella Ferrari. Qui insieme a uno dei più grandi accusatori di Berlusconi per le vicende Ruby e Noemi. Però Boncompagni – dice ancora la Carfagna – lo abbiamo sempre visto tutti solo come un creativo Pigmalione. Lei e la Gerini come due miracolate per averlo avuto accanto, brave belle e intelligenti; una oggi pure sofisticata intellettuale, in teatro con Travaglio”.