ROMA – Gaffe di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5: la conduttrice stava parlando con Samira Lui, terza classificata durante l’ultima edizione di Miss Italia e diventata famosa perché ha denunciato di essere stata vittima di razzismo proprio durante il concorso di bellezza. Per vedere il video con l’intervista CLICCA QUI.

La gaffe raccontata dal sito Bitchy F:

“Parlo molto bene l’inglese, il francese ed anche la tua lingua… Di dove sei?”

“Io parlo italiano”

“AH TU SEI ITALIANA, IO NON LO PARLO PERCHé NON MI VIENE IL VERBO”

Samira aveva detto di essere stata penalizzata dal conduttore di Miss Italia Francesco Facchinetti che presentandola ha erroneamente detto che proviene dal Senegal, paese di origine del padre, invece che dal Friuli.

“Mia mamma è italiana, io sono nata in Italia e mi sento italianissima al 100% – ha ribadito la 19enne che ha poi vinto lo storico titolo di Miss Italia Chef – quella frase di Facchinetti ha influito nel giudizio del pubblico a casa, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo. Inevitabilmente provo rabbia e delusione: ero convinta di poter rappresentare la mia regione e l’Italia”.

“Sono frasi che ho vissuto in modo apatico – commenta – perché mi ritengo una friulana doc e ho sempre vissuto in Friuli, la mia terra: le critiche mi sono scivolate via, non mi hanno toccato. Voglio conservare quanto di buono ho vissuto in questa esperienza, che accade una sola volta nella vita”.