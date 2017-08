MILANO – Lite tra Barbara D’Urso e Piersilvio Berlusconi? Secondo quanto scrive il solitamente ben informato Alberto Dandolo su Dagospia, la conduttrice di Pomeriggio 5 e l’amministratore delegato di Mediaset avrebbero avuto una accesa discussione.

“A Cologno si favoleggia di un memorabile scazzo tra Barbarella D’Urso e Piersilvio Berlusconi. Solo un tendenzioso pettegolezzo? Chissà…”,

scrive Dandolo sul sito di Roberto D’Agostino. E dire che proprio in questi giorni la D’Urso già si è trasferita a Cologno Monzese per prepararsi ad una nuova stagione del suo programma quotidiano. Già da diverse settimane va in onda il promo di Pomeriggio 5 con la D’Urso, che annuncia che il programma verrà trasmesso a partire dal 4 settembre.

Ma nelle stesse ore circolava il gossip che fa male alla conduttrice regina di Mediaset. E non sarebbe la prima voce a scapito di D’Urso. Già alcune settimane fa era circolata la notizia che la regina di Canale 5 potrebbe dover cedere lo scettro di Domenica 5 alla coppia Maria De Filippi-Maurizio Costanzo. In particolare alla dirigenza Mediaset non sarebbe piaciuto il fatto che spesso la conduttrice invita ai suoi programmi protagonisti di reality show di altri canali, come Skyp. Che ci sia davvero aria di tempesta in casa Mediaset?