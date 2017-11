ROMA – Nel salotto di Barbara d’Urso è tornata Eva Hanger, il cui marito è stato accusato da Miriana Trevisan di averla molestata. Durante i consueti scambi di opinioni, la Hanger ha ricordato di come anni fa, in un’intervista, la Trevisan abbia lanciato una frecciatina contro la d’Urso e la Panicucci, dicendo: “Potrei condurre al posto di Barbara D’Urso o della Panicucci, ma in tv sono tutti raccomandati”.

La risposta di Barbara D’Urso non si è fatta attendere: “Chiedo a Pier Silvio di mettere lei al mio posto, sicuramente sarà molto più brava di me. Credo comunque che Miriana stesse scherzando, non credo che parli davvero di raccomandazioni, perché altrimenti ce la vedremo io e lei in tribunale”.