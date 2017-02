Beautiful, anticipazioni martedì 7 febbraio 2017

ROMA – Beautiful, anticipazioni della puntata del 7 febbraio della soap opera in onda su Canale 5.

Scrive il sito Blasting News:

Secondo le #anticipazioni di #Beautiful l’amore tra Eric e Quinn non è finito. L’uomo è appunto a Montecarlo e qui ha un ottimo riscontro e ottiene un notevole successo. Quinn intanto ha preso l’aereo per andare da lui, non spiegandosi o semplicemente non accettando l’idea che Eric l’avesse lasciata. D’altro canto anche Eric non riesce a dimenticare Quinn. Intanto Wyatt è ormai pazzo di Steffy e i due stanno benissimo nella sfavillante Montecarlo. A soffrire è Liam. Sarà proprio lui ad avvistare Quinn: il ragazzo corre a dirlo a Wyatt e Steffy, ma la donna ha già raggiunto Eric.