Belen Rodriguez alla Isola dei Famosi. Massimo Ceccherini: “Ho trovato le sue…”

ROMA – Alla seconda puntata dell’Isola dei Famosi c’era anche Belen Rodriguez. Non in carne e ossa, ma qualcuno l’ha evocata. E’ stato il comico toscano Massimo Ceccherini, che si è lasciato andare ad alcune frecciatine velenose.

Le ha scoccate proprio all’inizio del collegamento, quando Alessia Marcuzzi, dopo aver salutato l’opinionista Vladimir Luxuria e l’inviato Stefano Bettarini, ha mandato in onda i filmati della settimana.

E il commento di Massimo Ceccherini è stato impietoso: “Abbiamo cercato di pescare e di trovare i paguri, ma qui è difficile. Poi scavando e scavando ancora ho trovato le mutandine di Belen. Poi ancora quelle di Malgioglio” , ha detto il comico.

Subito il pubblico è esploso in una risata. Alessia Marcuzzi ha riportato il silenzio in studio ed è passata a spiegare la prova per i naufraghi. E a quel punto Ceccherini ha ribattutto: “E poi cosa altro vuoi? Darmi una martellata sui cogl***?!?”. Ma la bella Alessia non si è lasciata intimidire, e ha risposto a tono: “Ok, dammi un martello però”.

La puntata di lunedì 6 febbraio ha visto l’eliminazione della modella Dayane Mello e l’espulsione di Andrea Marcaccini, dopo la denuncia della sua ex fidanzata che lo ha accusato di stalking.