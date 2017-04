ROMA – Anche la showgirl Belen Rodriguez finisce nel mirino di Pio e Amedeo, protagonisti di Emigratis 2. Stavolta i due amici sono volati in Cina, dove hanno trovato a Sepang la coppia e si sono divertiti a fare domande alla bella argentina e alla sua dolce metà, il pilota Andrea Iannone. Senza peli sulla lingua, Pio e Amedeo chiedono a Belen come sia Andrea sotto le lenzuola e la risposta non ammette repliche: “Voto 11”.

Emigratis arriva così alla seconda stagione e nella sesta puntata Pio e Amedeo hanno deciso di andare a trovare proprio Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La showgirl ha così modo di raccontare, davanti ad Andrea, come si sono conosciuti e come va il loro rapporto, scrive il sito Sportfair: