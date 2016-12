Bello FiGo a Striscia la Notizia: “Non sono un profugo, mi mantengono i miei fan”

ROMA – A poche settimane dal duro scontro televisivo tra Alessandra Mussolini e Bello FiGo sul tema degli immigrati, il rapper ghanese è nuovamente sotto i riflettori.

“Tramite le canzoni cerco di difendermi, sono delle provocazioni a chi non la pensa come me” aveva detto il ragazzo, che, diventato popolare su Youtube attraverso i brani con cui descrive la condizione degli immigrati in Italia, si è visto cancellare il concerto previsto a Brescia il 23 dicembre perché destinatario di diverse minacce.

Rajae, inviata di ‘Striscia la Notizia‘, ha raggiunto Bello FiGo a Parma, dove abita.