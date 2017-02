Beppe Vessicchio, perché non è a Sanremo? Dirige Anna Tatangelo su Sky...

ROMA – Dov’è il maestro Beppe Vessicchio durante il Festival di Sanremo? L’hashtag #intantoVessicchio è trending su Twitter.

C’è chi ironizza come il duo The Jackal. In alcuni fotomontaggi condivisi sulla pagina Facebook dei comici, il direttore d’orchestra appare intento a fare altro, dal giardinaggio al latte sorseggiato davanti alla tv, invece che calcare il palco dell’Ariston come fatto da sempre.

“Quando Carlo Conti ha scoperto che non avrei seguito nessuna delle canzoni selezionate per la gara – aveva detto tempo fa Vessicchio – mi ha chiamato per dirmi che gli sarei mancato moltissimo. Con Maria De Filippi lì sarebbe stato un po’ anche un presepe! Comunque venerdì sera sarò lì”.

Ma Vessicchio ieri sera, a sorpresa, era su Sky a “E poi c’è Cattelan”. Alessandro Cattelan e Anna Tatangelo hanno rivisitato “Felicità” di Al Bano e Romina, con la direzione proprio del maestro (QUI IL VIDEO).