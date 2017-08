ROMA – Bianca Guaccero cade a Reazione a Catena di Sera, la gaffe dell’attrice diventa virale. Ingresso con gaffe nel quiz show di Amadeus per l’attrice, che è inciampata accidentalmente sul vestito. E la scena è già un meme sulla rete. Bellissima in un lungo abito rosa a fiori, è disgraziatamente inciampata sul vestito stesso, caracollando per alcuni secondi. Caduta sfiorata per un soffio per Bianca, che è stata prontamente soccorsa da Amadeus e ha mantenuto un’invidiabile nonchalance. Immancabilmente, la scena si è già trasformata in una divertente gif che sta circolando su Twitter.