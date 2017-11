ROMA – Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, torna a parlare del difficile rapporto con il padre. La ragazza ha scelto il salotto di Domenica Live condotto da Barbara D’Urso per raccontare la sua sofferenza per l’assenza del padre, il noto cantautore. “Avrei voluto presentargli la mia fidanzata”, ha detto Veronica sottolineando però che quella relazione è naufragata.

La ragazza, ospite nella rubrica del programma in onda su Canale 5 il 19 novembre dedicata a genitori e figli, ha raccontato più volte a Barbara D’Urso la sua storia. Da oltre 10 anni infatti tra Veronica e Bobby Solo non ci sono rapporti, se non una causa in tribunale per i mancati assegni di mantenimento. Il sito Ultime notizie flash riporta le parole di Veronica Satti in studio: