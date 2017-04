Boncompagni, Renzo Arbore ricorda commosso: “Io e Gianni una coppia vera”

ROMA – “Io e Gianni eravamo una vera coppia, ci compensavamo, come succede per le coppie vere. E’ stata una magia”. Trattiene a stento le lacrime Renzo Arbore, mentre è a casa Boncompagni, per portare il suo abbraccio a Claudia, Paola e Barbara, figlie dell’amico scomparso.

Raggiunto al telefono dall’agenzia Ansa, il cantautore racconta: “Una magia nata tra i banchi di scuola al corso per maestri programmatori di musica leggera. Ci vantavamo di essere gli ultimi entrati alla Rai per concorso, nel 1964. La nostra è stata una vita di amicizia artistica e umana straordinaria: le figlie erano bambine, le tenevo in braccio, oggi sono qui accanto a me, hanno aiutato il papà fino alla fine”.

Una volta Arbore ha definito Boncompagni uno dei “maledetti toscani” che ha conosciuto, “dopo Curzio Malaparte, Indro Montanelli, Giotto e Michelangelo”: “Eh sì – sospira oggi – con quel maledetto toscano ho rinnovato la radio: negli anni ’60 sembrava la sorella vecchia della tv, destinata a essere completamente soppiantata dalla radio come strumento residuale, anziano. E invece con Bandiera gialla c’è stata la rivoluzione: la radio è diventata la beniamina dei giovani e ancora oggi è uno strumento che li appassiona. Con Gianni abbiamo inventato i teenager e la cultura Beat. Tutto questo con la caparbietà, lo sguardo verso il futuro, la voglia di non fare mai cose già viste e già sentite che lui aveva”.

Poi venne Alto gradimento: “Insieme abbiamo voluto rinnovare anche il varietà radiofonico. Gianni – continua Arbore, e gli scappa un sorriso – mi convinse che dovevamo improvvisare. Mi diceva: ‘Tu sei americano, e sai che gli americani improvvisano. Non era vero’, ma lo facemmo lo stesso. Abbiamo creato la radio improvvisata: quello che abbiamo fatto io, Gianni, Franco Bracardi e Mario Marenco credo sia secondo soltanto ai Quattro moschettieri”, storico programma dell’Eiar anni ’30.

“Gianni aveva un’intelligenza vivissima, uno straordinario modo di sorridere, una grande attenzione a tutto ciò che leggeva e imparava”, conclude Arbore, parlando di “amicizia provvidenziale” con Boncompagni. “Aveva una visione moderna della vita, un senso d’umorismo all’avanguardia. Una visione che lo ha portato a rivoluzionare la radio e la tv. Spero di essergli stato utile con il mio atteggiamento più riflessivo e romantico, ma altrettanto teso a cambiare la radio e la tv”.