Carlo Conti andrà a Mediaset, Paolo Bonolis tornerà in Rai: dopo Sanremo via al “calciomercato dei conduttori”

Carlo Conti se ne andrà a Mediaset, e quasi certamente Paolo Bonolis tornerà in Rai: l’annuncio ufficiale sarà dato alla fine del Festival di Sanremo 2017. È questa la voce sempre più insistente che circola dietro le quinte della kermesse canora, che con la co-conduzione Conti-Maria De Filippi ha celebrato lo strano matrimonio fra la tv pubblica e la tv di Berlusconi. Il “Patto del Nazareno” versione sanremese.

Un “patto” che nella prima serata ha pagato in termini di ascolti (11 milioni secondo le rilevazioni Auditel, il 50% di share). Ma che lascia alquanto perplessi dal punto di vista di chi ritiene che la Rai non dovrebbe concedere sconti né tantomeno vetrine alla sua rivale storica. E il palco del Festival di Sanremo è quello della trasmissione più seguita d’Italia in cui la De Filippi sta facendo promozione gratuita di “Amici” e degli artisti della sua scuderia.

Pubblicità pro-Mediaset che in realtà va avanti da anni. Basta fare caso a quanti concorrenti di “Amici” hanno vinto a Sanremo, quanti sono stati velocemente inseriti fra la sempre più aleatoria categoria dei “Big”, o chi come Emma Marrone è arrivato addirittura a condurre il Festival.

In questo quadro di continui omaggi della tv pubblica alla concorrenza, due donne Rai come Caterina Balivo e Paola Ferrari hanno protestato in vario modo e forse non del tutto a torto contro la vetrina sanremese offerta da Conti a un volto di Sky come Diletta Leotta.

Quindi non c’è da stupirsi se il “calciomercato dei conduttori” offra dopo il Festival un colpo di scena di tale portata: Conti che passa a Mediaset, lasciando il Teatro Ariston mano nella mano con la De Filippi. E Bonolis che, in cerca di visibilità, ritorna da Mamma Rai. Come quei centravanti che vanno dalla squadra che potrà farli giocare di più.