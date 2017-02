Caterina Balivo a Detto Fatto riceve fiori dal marito Guido Maria Brera VIDEO

ROMA – Caterina Balivo riceve un mazzo di fiori in diretta a Detto Fatto. Glieli ha inviati il marito Guido Maria Brera. A consegnare i fiori è stato Giovanni Ciacci. Questo il bigliettino di accompagnamento, che la conduttrice Rai ha voluto leggere in diretta: “Non sapevi nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta. A Sanremo mancano i fiori, tuo Guido”. “È una poesia di Alda Merini, la nostra poesia” ha specificato, visibilmente emozionata, Caterina. Tutto questo è successo dopo la polemica che ha travolto la Balivo, per le sue parole irriguardose contro Diletta Leotta, ospite al Festival di Sanremo.

La Leotta si era presentata con un vestito a dir poco provocante e stava parlando di cyberbullismo: “Non puoi parlare della violazione della #privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna”, ha twittato prima di essere travolta a sua volta dagli insulti, la Balivo, costretta poi a un rapido dietro front e all’ammenda pubblica. “Un tweet infelice. Ho espresso un giudizio sull’atteggiamento, me ne dispiace: non sono nessuno per giudicare un atteggiamento di un’altra donna. Se ho offeso qualcuno mea culpa”.

Il video della consegna dei fiori è stato pubblicato su Corriere Tv.