ROMA – tra qualche giorno Caterina Balivo partorirà il suo secondo figlio. Si tratta di una bambina, concepita col marito, l’economista Guido Maria Brera.

“Agosto benvenuto, non sai da quanto ti aspetto da tanto e anche con un po’ di paura… perché sei il mese della mia baby che un po’ aspettano tutti qui sui social” ha scritto accanto alla foto in bikini postata su Instagram con pancione in mostra. LA conduttrice napoletana ha poi aggiunto: “Ho chiesto di non cancellare le smagliature della mia prima gravidanza. Altre ne verranno, anzi già le vedo e quindi teniamocele e non vorgognamocene. Perché la bellezza della maternità non è la perfezione ma l’amore intenso con cui a si vive”.