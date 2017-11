Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte: “Io faccio la modella, non la z…”

ROMA – Dalla casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez torna a parlare di Francesco Monte.

“Sicuramente – dice la Rodriguez agli altri vip del Gf – Francesco Monte mi ha salvato la vita, sono rinata. In quei momenti ero fuori di testa e piangevo tutti i giorni. Però se penso ai miei 27 anni, questo è il momento in cui sto meglio. Per questa esperienza perché la mia maturazione mi ha portato a questo punto. Sto bene, sono felice. Nel momento in cui nella mia vita è entrata una persona nuova, per me quella magia che c’era prima tra me e Francesco non ci può più essere. Non è una cosa pura”.

Poi Cecilia entra nei dettagli e parla di quella gelosia che non riusciva più a sopportare: “Ci sono delle cose che non mi hanno fatto essere me stessa e di questo mi dispiace. Per esempio, al lavoro non potevo cambiarmi davanti alla gente. Ma io faccio questo lavoro, non è che faccio la zoccola. Se mi tolgo la maglietta davanti alle persone non vuol dire che non ho rispetto del mio corpo. So che è un cagata, ma mi faceva andare fuori di testa. La gelosia va bene ma fino a un certo punto, se non mi manchi di rispetto per me puoi fare ciò che vuoi. Anche io sono gelosa, ma quella non è gelosia, è possessione. La mia vita girava intorno alla sua. Se mi diceva di lasciare Milano e andare a Taranto andavo, ero diventata parte della sua vita. Stare qui dentro mi ha fatto riflettere tanto su quello che non voglio perché non voglio essere questo. Voglio sentirmi libera di fare quello che voglio”.

E dopo essersi sfogate con le altre concorrenti del Gf Vip, Cecilia Rodriguez ha tracciato la linea della sua vita. Ancora una volta ha parlato di Francesco, di come le abbia dato tanto, ma allo stesso tempo di come l’abbia privata “del mio essere solare, libera”. “Lui non sapeva gestire questa ragazza solare – dice -. Non c’era più quella ragazza. Non mi andava nemmeno più di uscire. Mi ha modificato la vita, ero bloccata, non ero io. Evitavo tante situazioni, tanti lavori. Non dico che non sia amore quello che avevo fuori, ma non era quello che volevo io, quello che mi serve”. E nel suo disegno non poteva mancare Ignazio Moser che “per adesso mi accetta per quella che sono, pregi e difetti, questo è il momento di massima felicità nella mia vita”.