ROMA – Ancora una doccia bollente nella casa del Grande Fratello Vip. E anche questa volta i protagonisti sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, diventati ormai inseparabili.

Nella serata di mercoledì 15 novembre Cecilia e Ignazio hanno condiviso una doccia ad alto tasso di sensualità, anche senza mai toccarsi.

Lui con un costume nero, lei in costume intero rosso, entrambi con fisici scolpiti dalla palestra, hanno offerto ai loro fan un vero spettacolo nello spettacolo. Il tutto senza mai toccarsi, forse anche perché scottati dalle polemiche seguite alla ormai nota scena “dell’armadio”, che ha costretto la produzione del Grande Fratello Vip e la conduttrice, Ilary Blasi, a prendere decisamente posizione e a mostrare una parte di filmato prima non andata in onda pur di chiarire che eventuali rapporti orali non sarebbero mai avvenuti. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per quella scena hanno rischiato di essere eliminati e denunciati per atti osceni.

Questa volta di bollente davvero c’era solo l’acqua. E l’unico contatto tra i due è avvenuto quando Ignazio ha aiutato, galantemente, Cecilia ad indossare l’accappatoio.