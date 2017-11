ROMA – Primo litigio per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia nata proprio nella casa del Grande Fratello Vip. I due si sono svegliati decisamente di malumore e gli scherzi che solitamente divertono Cecilia sembravano davvero infastidirla. La sorella di Belen Rodriguez quindi l’ha seccato con una battuta che ha creato il gelo: “Ti prendi troppa confidenza”. Tanto è bastato per scatenare il broncio di Ignazio, che si è detto arrabbiato.

Il sito Leggo descrive così la prima discussione tra Cecilia, che ha lasciato in diretta televisiva il fidanzato Francesco Monte proprio per il sentimento che sembra essere nato con Ignazio sotto l’occhio delle telecamere del reality show:

“Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono soliti scambiarsi delle coccole al risveglio, ma questa volta la sorella di Belen è apparsa infastidita dai piccoli scherzi del suo nuovo fidanzato. Una volta in cucina lui le si è avvicinato e lei le ha risposto seccata: “Ti prendi troppa confidenza”. L’ex ciclista non l’ha presa bene e ha iniziato a tenere il broncio. Alla richiesta della ragazza di prenderle un cucchiaino ha detto un no deciso. Cecilia ha poi chiesto se era arrabbiato e lui ha annuito, ma la motivazione all’argentina è apparsa infantile: “Sembri un bambino”. Un piccolo bisticcio da innamorati che si è risolto nel giro di qualche decina di minuti. In giardino, infatti, si sono baciati teneramente”.