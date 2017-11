ROMA – Gli autori del Grande Fratello Vip 2 rompono il silenzio sul video della ormai famosa scena dell’armadio. “Qualcuno ha parlato di scena rigirata ad hoc, cosa impossibile”. A dirlo è Omar Bouriki, che ha così replicato a nome della produzione alle polemiche circolate sul web a proposito del filmato mostrato durante l’ultima puntata del Gf Vip da Ilary Blasi per placare l’indignazione su un presunto rapporto orale che sarebbe avvenuto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Sui social diversi utenti avevano accusato la produzione di aver manomesso o girato una seconda volta la clip per liberare dai sospetti i due giovani concorrenti, che rischiavano non solo un’eliminazione a furor di popolo, ma anche una denuncia per atti osceni.

Adesso la produzione ha deciso di replicare, riferisce Today:

“Dalle immagini si capisce facilmente cosa c’è stato e soprattutto cosa non c’è stato – spiega Bouriki -. Ignazio e Cecilia sono nel mirino da un po’ di tempo sotto questo versante. Colpa anche loro che sono stati un po’ eccessivi in qualche effusione, ma d’altro canto sono due giovani trascinati dalla passione. Ma noi non entriamo nel merito delle cose che accadono. Chi conosce come funziona la trasmissione sa che non costruiamo nulla né, tanto meno, ricostruiamo. Con l’arrivo dei social siamo ormai arrivati in alcuni casi a una analisi più precisa di quella del Var nel calcio. Addirittura qualcuno ha fatto un confronto tra i colori della maglietta di Ignazio per sostenere la tesi della scena rigirata. Purtroppo per una piccola parte del pubblico la morbosità su certi argomenti si mescola a un pizzico di malizia”.