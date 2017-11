ROMA – Che sia tutto finto al Grande Fratello Vip è una questione che tiene banco da tempo. Ma c’è un particolare che sembra non essere sfuggito: “Al Grande Fratello Vip – fa notare la rubrica “Sussurri e grida” di “Novella2000” – nessuno ha notato un particolare: quando Ilary Blasi ha invitato i concorrenti ad andare a cercare un tavolino con dei sanpietrini nel confessionale, Cecilia Rodriguez si è fiondata in un’altra stanza e il tavolino era lì. Ma come faceva Cecilia a saperlo, quando le indicazioni erano tutt’altre?”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non riescono a tenere a bada né i bollenti spiriti né la lingua. I fan del Gf Vip infatti hanno posto l’attenzione su due battute molto spinte tra i due fidanzatini che hanno indignato chi guardava il reality. Ecco cosa si sono detti i piccioncini senza alcun imbarazzo.

Tra lo scambio di doppi sensi più “riuscito” e soprattutto più cinguettato quello in cui si sente nella casa il rumore di una motosega, Ignazio chiede a Cecilia: “Ma è una sega?”. E lei risponde: “Sì, ma le mie sono più silenziose”.