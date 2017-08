ROMA – Le gare della Juventus del girone di Champions League saranno tutte a pagamento. Questa sembra almeno inizialmente la decisione di Mediaset Premium, secondo la prima stesura dei palinsesti.

Le partite delle italiane, tornate ad essere tre dopo quattro stagioni, sono state rese note per motivi pubblicitari e al momento quelle trasmesse in chiaro saranno tutte quelle del martedì, con un’alternanza tra Roma – in programma con tutte e tre le gare casalinghe – e Napoli.

Questo il programma completo ad oggi, ma c’è da tenere in conto che questo primo palinsesto è suscettibile di modifiche in base allo sviluppo della competizione.

Martedì 12 settembre 2017 ore 20.45 ROMA vs ATLETICO MADRID

Martedì 26 settembre 2017 ore 20.45 NAPOLI vs FEYENOORD

Martedì 17 ottobre 2017 ore 20.45 MANCHESTER CITY vs NAPOLI

Martedì 31 ottobre 2017 ore 20.45 ROMA vs CHELSEA

Martedì 21 novembre 2017 ore 20.45 NAPOLI vs SHAKHTAR DONETSK

Martedì 5 dicembre 2017 ore 20.45 ROMA vs QARABAG