ROMA – Mediaset Premium annuncia un cambiamento importante per la visione delle partite della Champions League che trasmetterà in esclusiva. Dall’edizione 2017-2018, infatti, a differenza di quanto successo nelle scorse stagioni, sarà possibile acquistare le singole partite in pay-per-view. Non sarà più necessario, quindi, abbonarsi al pacchetto completo, ma si potrà pagare per l’evento specifico senza ulteriori vincoli.

Una modalità che va ad accodarsi a quanto già succede per la Serie A, oltre che per i match dei campionati esteri. A differenza di quanto succede per il campionato italiano, però, il costo del singolo evento salirà da 10 a 15 euro, un’opzione che sarà già utilizzabile dalle partite dei playoff per la qualificazione ai gironi che vedrà il Napoli impegnato contro il Nizza. Mentre, per vedere Juventus e Roma, si dovrà aspettare il sorteggio dei gruppi, sperando che anche gli azzurri facciano parte del tabellone.