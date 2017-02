Cristiano Malgioglio parla di Chiara Galiazzo a La vita in diretta ma...VIDEO

SANREMO – Cristiano Malgioglio fa una figuraccia in diretta con Chiara Galiazzo a La Vita in Diretta. Malgioglio stava criticando la canzone portata da Chiara al Festival di Sanremo, definendola una “nenia”. Non si era accorto però che la cantante era in collegamento e quindi stava ascoltando tutto:

“Tanto rispetto per questa ragazza che si è anche molto raffinata, ha una voce bellissima, ma questa canzone mi ricorda quando arriva il Santo Natale e mi viene una tristezza incredibile, che voglio scappare via. Un’angoscia, una nenia… perchè dare una nenia ad una ragazza così bella? No, non posso aggiungere altro, grazie”.

Aggiunge il blog di Davide Maggio: