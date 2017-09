LA BALIVO IN MATERNITA'. ECCO CHI LA SOSTITUIRA' A DETTO FATTO

ROMA – Serena Rossi alla conduzione di Detto Fatto: l’attrice napoletana prenderà il posto della neo mamma Caterina Balivo alla guida del consolidato factual show di RaiDue. Ma solo per tre settimane.

“Sono molto contenta di iniziare questa nuova avventura”, ha detto la Rossi consapevole che la sua sarà soltanto “una breve incursione in un programma già collaudato e di successo”. Dal prossimo 2 ottobre la Balivo tornerà al timone dopo essersi presa cura della sua secondogenita.

“Porterò comunque me stessa e la mia personalità – ha aggiunto Serena Rossi – sono sicura che mi divertirò tantissimo!”. Per l’attrice, apparsa in gran forma sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà la prima volta nelle vesti di conduttrice.

Un esordio da cantante prima di intraprendere la strada del cinema, Serena si è affermata come attrice di molte serie tv ed è stata vincitrice di Tale e Quale Show.