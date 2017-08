ROMA – Continua l’ascesa di Diletta Leotta, la bella conduttrice Sky che spopola sui social newtork. Dopo aver detto no ad alcune proposte Rai (I Migliori Anni e Quelli che il calcio) tornerà alla conduzione della Serie B e molto presto potrebbe però arrivare una promozione importante. Come rivela Dagospia infatti se Ilaria D’Amico dovesse restare alla guida della serie A per la Leotta si aprirebbero infatti le porte della Champions League in arrivo dal 2018 sui canali Sky.

La bellissima giornalista sportiva ha festeggiato lo scorso 16 agosto i 26 anni. La giornalista, su Instagram, ha pubblicato una foto della festa con lei in primo piano e sullo sfondo i fuochi d’artificio. Diletta Leotta è nata il 16 agosto del 1991. La giornalista ha trascorso le vacanze in Sardegna, a Ibiza, in Puglia e ad Alassio per dei mesi caldi in assoluto relax con il fidanzato Matteo (con cui non ha postato alcuna foto) e le amiche storiche che le sono vicine da sempre.