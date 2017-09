ROMA – L’umore in altalena di chi soffre di disturbo bipolare e la visione del mondo di chi ha la sindrome di Asperger arrivano in televisione a settembre con due documentari in onda su Doctor’s Life, il canale 440 della piattaforma Sky edito da AdnKronos Salute. Due appuntamenti da non perdere con i format “Being Bepolar” e “Oops, wrong planet” pensati per il canale tv dedicato h24 alla formazione e informazione dei medici e dei farmacisti.

Being Bepolar racconterà la vita in altalena dei bipolari, che un giorno si sentono onnipotenti e il giorno dopo schiacciati da una tristezza che paralizza. Dal 4 settembre debutta anche ‘Oops, wrong planet‘, un viaggio eccezionale nel mondo della sindrome di Asperger, condizione dello spettro autistico lieve chiamata in causa per grandi del passato come Isaac Newton e Andy Warhol, ma anche personaggi controversi come Chelsea Manning e Julian Assange.

Continua poi a settembre il programma di formazione. Sul canale tv e sul sito (www.doctorslife.it) sono infatti disponibili 22 ore di lezioni, articolate in 9 corsi Ecm, per conseguire crediti formativi senza spostarsi da casa. Molti i temi degli approfondimenti: gestione integrata tra medico di medicina generale e specialista nella cura del paziente con epatopatia e comorbidità; epatite C nella donna; ipertensione non controllata; tecniche anestesiologiche in odontoiatria; febbri tropicali; neonato a rischio; sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

Completano l’offerta un corso sull’innovazione nella gestione della cirrosi e un focus sull’epatite nelle popolazioni ad alto rischio. Doctor’s Life vanta anche un Forum Ecm: ambienti online dedicati alla collaborazione fra gli iscritti ad ogni singolo corso. Il medico o il farmacista possono accedere con le proprie credenziali dal pannello utenti sul sito www.doctorslife.it, per confrontarsi con i colleghi impegnati nello stesso percorso di educazione continua in medicina.