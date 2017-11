ROMA – Ospite di Domenica In, Iva Zanicchi parla della sua carriera e dei suoi amori. “Non era come oggi, non è un vanto, ma sono arrivata a 26 anni vergine. Non perché lo volessi io. Avevo una mamma tremenda, che ho adorato, che ci diceva ‘bisogna stare attenti agli uomini perché avevano una cosa pericolosa’. Io e le mie sorelle ci credevamo”.

Si parla di avance nel mondo del cinema. Lippi le chiede del suo rapporto con Federico Fellini. “Non mi ha mai corteggiato, magari l’avesse fatto. Ci sarei stata subito. Una volta mi s’inginocchiò davanti”. GUARDA LA PUNTATA