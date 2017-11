ROMA – “Roberto Spada ha sbagliato, ma ha reagito come Sgarbi”. Domenico Spada è intervenuto a Piazzapulita nella puntata andata in onda su La7 giovedì 16 novembre 2017. Il pugile di Ostia, in passato anche campione del mondo, ha difeso suo cugino Roberto Spada e la sua famiglia accusata da molti media e osservatori di essere un clan mafioso.

Roberto Spada, che si trova in carcere per la testata data al giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi, secondo i magistrati che hanno deciso il suo arresto ha espresso un metodo mafioso per evidenziare il controllo del territorio esercitato dal clan della famiglia di origini sinti.

Domenico Spada ha invece difeso suo cugino Roberto come una persona che fa del bene, rimarcando il suo impegno per la comunità di Ostia Nuova, in particolare per la palestra dove si possono divertire decine di ragazzi che altrimenti sarebbero costretti a passare il tempo in modo socialmente più pericoloso. La testata di Roberto Spada è stata definita sbagliata, ma declassata a una reazione eccessiva come quella avuta per esempio in passato da Vittorio Sgarbi. Il pugile ha ricordato la rissa TV che coinvolse Sgarbi con Alessandra Mussolini in una trasmissione di Federica Panicucci, in cui il noto commentatore le aveva tirato uno schiaffo.

Domenico Spada ha anche paragonato la testata di Roberto Spada al pugno che Domenico Del Noce aveva tirato a Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che gli aveva rotto il setto nasale. Il pugile si è chiesto, retoricamente, come mai queste persone non siano state arrestate come suo cugino.