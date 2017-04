Emigratis 2, Pio e Amedeo con Belen Rodriguez e Andrea Iannone VIDEO

ROMA – Pio e Amedeo con Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Nella seconda serata di ieri, lunedì 17 aprile 2017, è andata in onda infatti la sesta puntata di Emigratis 2 su Italia 1. Pio e Amedeo hanno proseguito il loro viaggio in giro per il mondo alla ricerca di vip da importunare e a cui scroccare qualsiasi cosa.

I due dopo essere passati per la Cina, sono andati in Malesia, dove per l’occasione si stava disputando il Gran Premio della MotoGP. Giunti a Kuala Lumpur hanno ricevuto un video messaggio da parte di Valentino Rossi, prima di chiamare Andrea Iannone per incontrarsi; assieme al pilota di Vasto c’era ovviamente la bella Belen Rodriguez.

Cena e spot immancabili, ma alla show girl hanno chiesto anche di girare alcuni messaggi per amici e parenti, e firmare delle mutande. Inoltre, hanno chiesto dei soldi da donare per una rotonda a Foggia. CLICCA QUI PER IL VIDEO INTEGRALE.