ROMA – George Harrison lascia i Beatles per i Bee Gees. Non è una notizia musicale, ma la clamorosa gaffe del campione in carica al programma televisivo L’Eredità. Il campione Emanuele durante la trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai 1 si lascia scappare questo errore, che ha lasciato il conduttore nello sconforto. “Per me è latino”, ha provato a giustificarsi Emanuele, evidentemente non ferrato nella musica degli anni Sessanta, ma Conti ha replicato scherzosamente: “Ce ne siamo accorti”.

Non è la prima volta che un concorrente de L’Eredità, complice forse la velocità del gioco e l’emozione, si lascia andare ad un errore che diventa divertente gaffe. Stavolta, scrive il Corriere della Sera, a sbagliare è stato proprio il campione in carica:

“Nel game condotto da Carlo Conti su Rai1 gli errori dei concorrenti sono ormai all’ordine del giorno. L’ultimo è stato commesso dal campione in carica Emanuele che alla domanda: «Negli anni sessanta, George Harrison è stato il chitarrista di quale gruppo musicale?» ha risposto con «I Bee Gees». Di fronte allo sconcerto del conduttore, il concorrente ha provato a giustificarsi: «Per me è latino». Immediata la replica scherzosa di Conti: «Ce ne siamo accorti»”.

