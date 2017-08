ASTANA – Eros Ramazzotti pubblica un divertente siparietto su Instagram. Il cantante romano si trova ad Astana in Kazakistan. Non appena sbarcato dall’aereo (Eros è atteso per un concerto all’Expo 2017), viene fermato da un agente di controllo.

Eros se la cava trasformando il tutto in un divertente siparietto. Sulle note di “Più che puoi”, uno dei suoi successi datato 2000 e cantato insieme a Cher, anche il poliziotto non riesce a trattenersi e intona il ritornello insieme al cantante romano. Ramazzotti, ringraziato il poliziotto, che sembra aver davvero apprezzato il duetto, scherza sul controllo: “Gli ho dovuto cantare una canzone, sennò…”