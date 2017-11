ROMA – C’è chi dice che Raffaello Tonon sia gay e l’amicizia con Luca Onestini nella casa del Grande Fratello Vip insospettisce. Se qualcuno avesse dei dubbi sull’orientamento amoroso di Raffaello, ci ha pensato la ex fidanzata Rossana Feola a fugarli. La Feola è stata ospitata nello studio di Domenica Live, lo show condotto da Barbara D’Urso in onda su Canale 5, e ha parlato della sua relazione con Tonon.

Se Tonon nella casa ha trovato un grande amico in Luca Onestini, tanti sono stati i dubbi sollevati sul fatto che potesse o meno essere gay, come scrive anche il sito GossipBlog. La Feola però ha deciso di parlare e ha ribadito che la loro storia è durata tre anni e mezzo e che lei non è mai stata una fidanzata segreta, semplicemente ha scelto di mantenere la sua privacy. Solo dopo i duri attacchi contro Tonon, appena entrato nella casa del reality show, ha deciso di parlare:

“Alle obiezioni di Lory Del Santo (“Spesso non ci si racconta come si è”) e di Alessandro Cecchi Paone (“Non mi ha mai parlato di te, usciva sempre da solo”) la ragazza napoletana ha replicato: “Faceva la sua vita, vivevamo in casa. Sono intervenuta 10 giorni dopo il suo ingresso nella casa perché continuavano a scrivere che io ero ancora la fidanzata di Raffaello. Usciva da solo? Non credo, comunque non ero la sua ragazza segreta. Semplicemente non rilasciavo dichiarazioni”.

La Izzo torna sulla presunta presenza di un presunto cryptogay nella Casa del GF Vip e chiosa: “Non era Tonon il cryptogay di cui parlavo io, non era ancora arrivato in Casa. Non lo dico perché non è qui. Oggi però i giovani sono così, sono fluidi. Amano chi vogliono”.

Dopo una clip dedicata agli ‘Oneston’, ossia l’amicizia tra Luca Onestini e Tonon, Cecchi Paone ha punzecchiato: “Sei gelosa da ex fidanzata segreta?”. “Ma di cosa? Mi fanno ridere molto insieme e Luca è riuscito a fargli fare attività fisica visto che è pigrissimo” ha risposto la Feola”.