Fabio Fazio contratto Rai: aumento per condurre più bonus per produzione. 10,8 mln in 4 anni

ROMA – Cachet da 2,2 milioni per condurre, più bonus per produzione e format. Fabio Fazio ha siglato un contratto con la Rai molto più ricco delle cifre trapelate finora. Questo perché per il rinnovo del contratto il conduttore ha ricevuto un aumento di oltre 400 mila euro, arrivando a un compenso superiore ai 2 milioni e 200 mila euro circa l’anno. L’incremento della retribuzione, che ha suscitato più di una polemica, è stato spiegato dalla Rai con l’aumento delle ore di trasmissione e il passaggio da Rai Tre alla più prestigiosa prima serata di Rai Uno.

Il compenso di Fabio Fazio però non si limita a questa cifra. Secondo il Giornale infatti, che si basa sulle stime di un esponente del PD molto vicino a Matteo Renzi, Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, Fabio Fazio guadagnerà 10,8 milioni di euro per i prossimi quattro anni grazie al contratto di produzione firmato dalla TV pubblica con una nuova società che realizzerà Che tempo che fa su Rai Uno. Anzaldi ha presentato un esposto alla Corte dei Conti in merito al contratto di Fazio.